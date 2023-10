Le Havre : mis en cause pour avoir exhibé un couteau, un enseignant mis en arrêt "longue maladie"

L'enseignant mis en cause au Havre (Seine-Maritime) pour avoir exhibé un couteau devant ses élèves est "en grande souffrance psychologique" et a été mis en congé "longue maladie", a annoncé son avocat dans un communiqué jeudi. Le médecin de prévention de l'Académie de Normandie a reçu l'enseignant mercredi après l'incident le week-end dernier. À l'issue de cette visite, le médecin a indiqué que "l'enseignant était en grande souffrance psychologique en tant que professeur depuis un temps certain, avec des impacts sur sa santé physique". Le professeur d'histoire-géographie a été placé en arrêt longue maladie d'un an, a indiqué Me Antoine Siffert.

"Un incident samedi 21 octobre matin a donné lieu à l'interruption d'un cours et la réception immédiate de l'enseignant par la direction", a expliqué de son côté le rectorat jeudi.