Le Havre : un adolescent tué dans l'accident d'une voiture conduite par un jeune sans permis

Les secours n'ont pas pu le réanimer. Un adolescent de 14 ans est mort, dimanche, au Havre (Normandie) dans une voiture conduite par un jeune sans permis âgé de 16 ans, lui-même blessé. Ce dernier a perdu le contrôle du véhicule, a-t-on appris lundi 26 septembre, de sources concordantes.

Un véhicule, avec trois mineurs à bord, "a fait plusieurs tonneaux et s'est retrouvé en contrebas d'un fossé" dimanche vers 5 h du matin, a indiqué le SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) de Seine-Maritime. Le plus jeune, âgé de 14 ans, "était en arrêt cardiorespiratoire" à l'arrivée des secours et n'a pu être réanimé. Les deux autres, 16 ans tous les deux, ont été blessés, a précisé la même source.