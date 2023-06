Le magistrat François Molins, visage de l'antiterrorisme, tire sa révérence après 46 ans "au service" de la justice

Celui qui a été fait officier de la Légion d’honneur et commandeur de l’Ordre national du Mérite quitte sa fonction dans un contexte particulièrement difficile, à la croisée des chemins pour la justice. Des moyens conséquents ont été annoncés par le ministre Éric Dupond-Moretti mais le chantier est immense pour un secteur en pleine crise, comme l'illustre la tribune écrite deux ans plus tôt, dénonçant souffrance et perte de sens au travail et signée par les deux tiers de la profession.

"C'est un effort budgétaire qu'on n'a jamais connu", salue François Molins. "Je ne suis pas sûr que cela suffira, j'espère me tromper", déplore-t-il toutefois, pessimiste. "On risque d'arroser du sable si on ne règle pas les problèmes structurels et systémiques" de la justice, continue-t-il. "Et puis l'inquiétude, c'est finalement la place de la justice dans la société", trop souvent "déconsidérée" alors qu'elle n'est "pas un service public comme un autre", se désole encore le magistrat.