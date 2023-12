Le Mans : une femme, porteuse de "plaies", retrouvée morte à son domicile

Une femme d'une soixantaine d'années a été retrouvée morte ce vendredi 29 décembre à son domicile, au Mans. Elle était porteuse de "plaies", selon le parquet du Mans. C'est la famille, inquiète de ne pas avoir de nouvelle de la victime, qui a découvert le corps.

Une bien macabre découverte. Ce vendredi 29 décembre, le corps sans vie d'une femme d'une soixantaine d'années a été découvert au Mans, a fait savoir le parquet, confirmant une information du Maine-Libre et de Ouest-France. Le corps retrouvé serait parcouru de "plaies", laissant soupçonner l'intervention d'un tiers, toujours selon le parquet.

Enquête en cours

La date du décès et sa cause restent inconnus. Une autopsie et des prélèvements, dont les résultats ne sont pas encore connus, ont été effectués samedi, a également indiqué le parquet du Mans. Selon Ouest-France, la victime a reçu plusieurs coups de couteau.

D'après des témoignages de voisins recueillis par Le Maine libre, la sexagénaire résidait dans ce "quartier calme" du Mans depuis "deux ou trois ans". Un voisin rapporte néanmoins avoir entendu "des bruits de bagarre au-dessus de chez [lui], comme des objets qui tombent", quatre jours auparavant. Selon lui, c'était "régulier".