Le Mans : un homme de 37 ans tué, la piste d'un affrontement communautaire privilégiée

Les faits se sont déroulés en tout début de soirée. Vers 19h40, les policiers se rendent dans ce quartier du Sud-Est de la ville après que des riverains ont signalé des détonations. Ils découvrent alors la victime à terre. Mais lorsque les premiers agents arrivent, ils tombent face à une foule d'environ 100 personnes hostiles à leur intervention ainsi qu'à celle des sapeurs-pompiers. Finalement, les secours arrivent tant bien que mal à porter assistance à la victime. Transportée à l'hôpital avec pronostic vital engagé, la victime présente des impacts de balles à l'abdomen. Elle décèdera quelques instants plus tard.

Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire par la police judiciaire. Deux personnes sont activement recherchées. Et selon nos informations, la piste d'affrontements entre les communautés Tchétchène et Afro-maghrébine est privilégiée par les enquêteurs. De quoi alerter l'Intérieur. D'après nos informations, la place Beauvau a déclenché en urgence le départ de la CRS 8, spécialisée en maintien de l'ordre et en violences urbaines.