Le nombre de détenus dans les prisons françaises atteint un record absolu en novembre

Le nombre de personnes emprisonnées avait ensuite chuté avec le confinement du printemps, puis n’a cessé de remonter depuis. Aujourd’hui, les établissements connaissent une population de l’ordre de 120%, avec 72.809 détenus pour 60.698 places opérationnelles. La densité carcérale dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les prévenus et les condamnés à de courtes peines, grimpe même à 142,8%.

Dans le détail, seules 3,5% des personnes incarcérées sont des femmes et 0,8%, des mineurs. Plus du quart des détenus (26,9%) sont des prévenus, c'est-à-dire des personnes en attente de jugement et donc présumées innocentes, toujours selon le ministère.