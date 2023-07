Encore un nouveau record du nombre de détenus dans les prisons

Énième record de surpopulation carcérale en France. Selon des données officielles publiées ce lundi, les établissements pénitentiaires comptaient au 1ᵉʳ juillet 74.513 détenus pour seulement 60.666 places opérationnelles. Au total, cela fait 2.446 prisonniers de plus en un an et 15.818 de plus qu'au début de l'été 2020, quand la crise sanitaire avait entraîné une chute drastique du nombre de prisonniers.

Avec ces nouveaux chiffres, la France atteint un niveau de surpopulation carcérale jamais vu jusqu'ici. Celui-ci s'inscrit dans la continuité des records des mois précédents. En avril, 73.000 détenus étaient déjà comptabilisés dans les prisons françaises. Le taux d'occupation global est actuellement de 122,8%. Il s'établit par ailleurs à 146,3% dans les maisons d'arrêt – ces centres où sont incarcérés les détenus en attente de jugement et ceux condamnés à de courtes peines. Il atteint ou dépasse même les 200% dans huit établissements, dont 278,1% à Majicavo, à Mayotte.