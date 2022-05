Le patron d'un groupe d'assurances incarcéré pour des viols sur mineures

Coup de tonnerre dans le monde de l'assurance. Samedi 21 mai, le PDG d'un grand groupe d'assurances a été mis en examen et placé en détention provisoire avec cinq autres personnes dans une enquête ouverte pour "traite des êtres humains" et "viols sur mineure", notamment, a appris l'AFP de sources judiciaires et proches du dossier, une information confirmée par le service police/justice de TF1/LCI.

Selon les premiers éléments, l'enquête préliminaire aurait été ouverte mi-mars. Les six suspects mis en examen l'ont été "dans le cadre d'une information judiciaire ouverte samedi, (...) des chefs de traite des êtres humains à l'égard de mineur et tentative, viols sur mineure de plus de 15 ans, recours à la prostitution d'un mineur" et "agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans", précise cette source judiciaire.