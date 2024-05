"Disparus du Tamié" : le pôle "cold cases" lance un appel à témoins

Le Pôle national crimes sériels ou non élucidés basé à Nanterre lance ce vendredi un nouvel appel à témoins via ses vidéos "En quête d'indices". Il concerne la disparition de deux hommes, en 2011 et en 2012, qui se trouvaient à un festival de musique électronique dans le fort de Tamié en Savoie.

Un événement qui rassemble chaque année des milliers de personnes dans un ancien site militaire sur les hauteurs d'Albertville, et deux disparitions en deux ans. Ce vendredi, le Pôle national crimes sériels ou non élucidés de Nanterre, plus connu sous le nom du pôle "cold cases", dirigé par la juge Sabine Khéris, lance un appel à témoins pour tenter de retrouver deux hommes, Jean-Christophe Morin, 22 ans, et Ahmed Hamadou, 45 ans qui se sont volatilisés alors qu'ils se trouvaient au festival Elements au fort de Tamié, sur la commune de Mercury en Savoie.

Comme pour l'affaire dite du "Violeur au couteau", le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice ont choisi de lancer cet appel à témoin grâce à son dispositif "En quête d'indices" via lequel de courtes vidéos retracent des enquêtes à la suite de crimes sériels ou non élucidées suivies par le pôle national et pour lequel les enquêteurs et magistrats cherchent à recueillir des informations auprès du grand public. TF1info revient sur les affaires des disparus du fort de Tamié.

Jean-Christophe Morin, 22 ans

Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2011, Jean-Christophe Morin, 22 ans, se rend sur le festival où il retrouve des amis. "C'est quelqu'un qui vit un petit peu en marge de la société. Il vit dans son véhicule. Sa disparition ne sera signalée qu'une semaine plus tard, soit le 16 septembre", rappelle dans la vidéo en ligne le colonel Olivier, colonel, commandant de la section de recherche des Savoie.

L'enquête ne permettra pas de retrouver le jeune homme. Son sac à dos sera retrouvé au cours des opérations de ratissage juste en face du fort.

undefinedundefinedMinistère de la Justice

Ahmed Hamadou, 45 ans

Ahmed Hamadou, 45 ans, a disparu un an plus tard sur le même site, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2012 précisément. Il s'était rendu au fort de Tamié vers 2 heures du matin avec un ami.

"À leur arrivée, ils interpellent le service de sécurité car l'ami d'Ahmed Hamadou semble un peu alcoolisé et agressif. Le service d'ordre ne les laisse pas rentrer dans le festival et leur demande de rejoindre leur véhicule sur le parking. C'est à ce moment-là qu'on perdra la trace d'Ahmed Hamadou. Il est environ 3 heures du matin", se souvient Laurence, ancienne enquêtrice à la brigade d'Albertville, qui intervient également dans la vidéo "En quête d'indices".

undefinedundefinedMinistère de la Justice

À la suite d'une demande de l'avocat des familles des disparus, le pôle des crimes sériels ou non élucidés s'est saisi de ces affaires classées en 2014, compte tenu de l'ancienneté et de la complexité des faits, résidant notamment dans l'absence de scène de crime et la possibilité pour des adultes majeurs de disparaître volontairement. Le dossier a donc été rouvert dans un des cabinets des juges d'instruction du pôle, celui de la juge Sabine Khéris, qui a relancé les investigations en les confiant à la section de recherche de gendarmerie de Chambéry en 2023.

Toute personne ayant des informations sur ces deux disparus est invitée à contacter le 17 ou la gendarmerie.