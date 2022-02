Le procès de Claude Guéant pour "escroquerie" de frais de campagne renvoyé au 11 octobre

Aujourd'hui âgé de 77 ans, l'homme incontournable de la présidence Sarkozy devait aussi comparaître pour "financement illicite" de sa campagne législative de 2012, après la diffusion d'un tract en sa faveur par le maire UMP (devenu LR depuis) de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet.

Le renvoi du procès a été demandé par son avocat, selon qui Claude Guéant a été opéré lundi et va devoir bénéficier d'un mois de convalescence. "M. Guéant souhaite être jugé en personne, il veut pouvoir s’expliquer dans ce dossier", a assuré Me Philippe Bouchez El Ghozi à l'audience. "Le renvoi me paraît s'imposer", a concédé la procureure Nathalie Foy, demandant au tribunal d'ordonner une expertise médicale "approfondie et parfaitement objectivée" de l'état de santé de M. Guéant. Ce que le tribunal a accepté.