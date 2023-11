Le rappeur Kaaris jugé ce vendredi pour violences conjugales sur son ex-compagne

Près de trois ans après les faits dont il est accusé, il fait face à la justice. Ce vendredi 10 novembre, le rappeur Kaaris, 43 ans, devra répondre devant le tribunal correctionnel d'Évry de faits de violences conjugales sur son ex-compagne Linda P.

Celle-ci l'accuse de l'avoir violentée le 19 janvier 2021, et a été convoquée le même jour devant le tribunal correctionnel pour violation de domicile et dégradations légères. Devenu célèbre avec son album Or Noir en 2013, Kaaris comparaîtra pour violences sur conjoint avec une ITT supérieure à huit jours en récidive légale, a indiqué le ministère public.