Le rappeur PLK condamné à un an de prison pour un coup de poing sur un policier

Devant le tribunal, PLK, cheveux courts, habillé d'un polo noir à manches longues et d'un pantalon beige, a expliqué s'être d'abord inquiété ce soir-là, alors qu'il se trouvait dans la discothèque, "parce qu'une fille se faisait frapper" sur le parking. Puis, il aurait "couru" en direction "d'individus qui continuaient à embêter tout le monde", dans un contexte chaotique. Mais "je n'ai pas la mémoire du coup de poing", a-t-il insisté, se disant "très déçu de (lui)-même".

Surtout, il a répété qu'en raison de l'obscurité, il ne s'était pas rendu compte qu'il s'agissait d'un policier, même si celui-ci était en uniforme. "Vous êtes en quelque sorte passé de la production artistique à l'action", a ironisé l'avocat de la victime, Me Philippe Bez, rappelant que dans un de ses clips, on peut le voir "donner des baffes à des policiers".

"On confond l'artiste et l'individu. Il a un vrai respect de la police", a répondu l'avocat de PLK, Me Mourad Battikh.