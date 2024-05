Marco Mouly a été placé sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur la société d'investissement luxembourgeoise LSK, présidée un temps par Dominique Strauss-Kahn. Il est soupçonné d'avoir blanchi plusieurs millions d'euros grâce à la fraude à a taxe carbone.

De nouveaux soucis avec la justice pour Marco Mouly. Le "roi de l'arnaque" a été placé vendredi sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur la société d'investissement luxembourgeoise LSK, a appris l'AFP auprès de ses avocats. L'homme de 59 ans est soupçonné d'avoir blanchi de 5 à 15 millions d'euros détournés grâce à la fraude à la taxe carbone dans la société Assya, devenue LSK (Leyne Strauss-Kahn & Partners), au début des années 2010. À noter que cette firme a été présidée entre 2013 et 2014 par Dominique Strauss-Kahn.

"Il reconnait les faits, mais il ne pouvait pas être poursuivi parce qu'il a déjà été condamné dans l'affaire de la taxe carbone pour blanchiment", ont réagi auprès de l'AFP les avocats de l'intéressé, Me Philippe Ohayon et Salomé Cohen. Par conséquent, Marco Mouly a été interrogé vendredi par la juge d'instruction, sous le statut de témoin assisté, intermédiaire entre celui de simple témoin et de mis en examen, qui permet notamment d'accéder au dossier.

Depuis 2016, un juge d'instruction enquête sur des soupçons de blanchiment, escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux et abus de confiance visant LSK. Dans le cadre de cette affaire, son ancien dirigeant, qui a également occupé les fonctions de directeur général du Fonds Monétaire International (FMI), a été placé en 2019 sous le statut de témoin assisté. "DSK" a fait l'objet de plusieurs plaintes déposées par d'anciens actionnaires qui estiment qu'on leur a présenté, au moment de leur investissement, une situation financière non conforme à la réalité. La société a finalement été déclarée en faillite en novembre 2014.

De son côté, Marco Mouly a été condamné en appel à huit ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende dans l'affaire dite de la "taxe carbone", vaste fraude à la TVA sur le marché des droits à polluer, en 2017.