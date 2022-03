Le statut de "détenu particulièrement signalé" d'un des complices d'Yvan Colonna est "purement politique", dénonce son avocat

Quelle est la situation judiciaire de votre client aujourd'hui ?

Concernant l'aménagement de peine, Pierre Alessandri a obtenu par deux fois, en 2019 et 2021, une libération conditionnelle avec une semi-liberté probatoire et par deux fois, la cour d'appel a infirmé cette décision. La première décision - libération conditionnelle avec semi-liberté probatoire de deux ans - est intervenue en octobre 2020 et a été infirmée par la cour d'appel en janvier 2020. La deuxième décision - libération conditionnelle assortie d'une semi-liberté probatoire - est intervenue en juillet 2021 et a été infirmée par la cour d'appel en octobre 2021.

Qu'en est-il de l'éventuelle levée du statut de "détenu particulièrement signalé" ?

De 2018 à 2020, la commission locale de la maison centrale de Poissy, qui se réunit en principe tous les ans, a dit qu'il n'était plus nécessaire de maintenir le statut DPS de Pierre Alessandri et qu'il fallait le désinscrire du fichier. Pourtant, les ministres compétents ont maintenu ce statut. En 2021, la commission ne s'est pas réuni concernant Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, alors qu'elle aurait dû le faire. Pour régulariser cela, elle s'est réunie en février 2022 et bizarrement, alors que les années précédentes, elle avait préconisé la levée du statut DPS d'Alessandri, elle a demandé cette fois son maintien.