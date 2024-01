Le tableau "La Joconde" aspergé de soupe par des militantes écologistes, Rachida Dati réagit

Des militants écologistes ont jeté de la soupe sur la vitre blindée qui protège le chef-d'œuvre de Leonard De Vinci exposé au musée du Louvre. Sur le réseau social X, la ministre de la Culture a dénoncé cette action.

Ce dimanche matin, le portrait de Mona Lisa exposé au Louvre a été pris pour cible par deux militantes écologistes. De la soupe a été projetée sur la vitre qui protège l'œuvre de Léonard de Vinci. Dans la foulée, les deux femmes ont pris la parole : "Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? L'art, ou le droit à une alimentation saine et durable ?", ont-elles lancé. Avant d'ajouter : "Notre système agricole est malade, nos agriculteurs meurent au travail, un Français sur trois ne fait pas tous ses repas tous les jours."

Les équipes du musée du Louvre ont rapidement réagi. Une cellule de crise a été mise en place tandis que la salle où est exposée "La Joconde" a été immédiatement évacuée. Dans la foulée, son nettoyage a débuté. Sur le réseau social X, la ministre de la Culture, Rachida Dati a dénoncé cette action : "La Joconde, comme notre patrimoine, appartient aux générations futures. Aucune cause ne peut justifier qu’il soit pris pour cible !", a-t-elle tweeté.

Riposte alimentaire, un collectif issu de "Dernière rénovation"

Les militantes font partie du collectif "Riposte Alimentaire", qui s’est construit dans la suite de la campagne Dernière Rénovation. Ce dernier, avait mené en 2022 et 2023 des actions partout en France pour exiger un plan de rénovation énergétique des bâtiments. "La campagne Dernière Rénovation s’est transformée pour s’attaquer à un sujet encore plus vaste et systémique : la Sécurité Sociale de l’Alimentation Durable", indique le collectif sur son site. Dans un courrier de revendication, Riposte alimentaire présente son action au Louvre comme "le coup d'envoi (d'une) campagne de résistance civile, qui porte une demande claire, profitable à toutes et tous : la sécurité sociale de l'alimentation durable".

Ce n'est pas la première fois que plus célèbre tableau du monde est victime de vandalisme. En mai 2022, il avait par exemple été la cible d'une tarte à la crème. Il est toutefois protégé derrière une vitre de protection depuis 2005, ce qui limite très fortement les atteintes possibles à son intégrité.

Ces dernières années, on a observé une série d'opérations militantes prenant des œuvres d'art pour cible, dans divers musées à travers le monde. On se souvient par exemple qu'en octobre 2022, deux jeunes femmes portant des t-shirts estampillés "Just Stop Oil" avaient projeté le contenu de deux boîtes de soupe à la tomate sur le chef-d'œuvre de Van Gogh les "Tournesols". Une action qui s'était déroulée à la National Gallery à Londres. Ces militantes s'étaient ensuite collées à un mur en : "Qu'est-ce qui vaut le plus, l'art ou la vie ?"