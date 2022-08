Le touriste français Yann Bourdon, disparu il y a un an au Caire, est réapparu

La sœur du Français disparu, Wendy, s'était précédemment confiée à TF1info et avait raconté les circonstances de la disparition de son frère, de 11 mois son aîné. Celui-ci était parti d'Ile-de-France en 2020 pour un long voyage, sans itinéraire en tête. Après l'Estonie, il avait traversé par ses propres moyens la Lituanie, la Macédoine, la Croatie, le Kurdistan et la Turquie avant d'arriver en Égypte, fin juillet 2021.

Dans ce pays, il aurait été pris en stop par un policier égyptien, alors hors service, selon un mail adressé à sœur et daté du 28 juillet. Dans le dernier mail qu'il a envoyé à sa famille, le 4 août 2021, Yann Bourdon indique séjourner dans une auberge de jeunesse au Caire. Il ne donnera plus de nouvelles par la suite. Selon des informations des autorités égyptiennes, son compte en banque a été vidé le 7 du mois, toujours au Caire.

Si un dossier de disparition inquiétante est ouverte et qu'une enquête est censée être menée par les autorités égyptiennes, la famille de Yann Bourdon n'obtient pas plus d'informations. En juillet dernier, elle avait tenté de médiatiser l'affaire en lançant un appel à témoins et en ouvrant un groupe Facebook dédiée. Le CFJ avait de son côté sollicité une enquête sur l'identité du policier entré en contact avec le Français et avait déclaré que sa disparition s'apparentait à une "disparition forcée".