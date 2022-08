Le tueur en série Michel Fourniret est mort

Les avocats de Michel Fourniret ont eu aussi réagi, prenant "acte de son décès", selon un communiqué transmis à LCI. "Il appartient désormais à l'autorité judiciaire de constater l'extinction de l'action publique à son encontre", écrivent Me Dimitri Grémont, Me Gaspard Lindon, Me Emmanuel Mercinier et Me Vincent Nioré.

"Depuis plusieurs mois, son état de santé était considéré par les médecins (...) comme 'durablement incompatible avec la détention'. Conformément à la loi, la défense avait en conséquence déposé une demande de suspension de peine", rappellent-ils par ailleurs. "Cet état de santé le plaçant dans l'incapacité absolue de se défendre, une requête aux fins de sursis à statuer avait également été déposée conformément aux textes, dans les procédures où il était mis en examen."

"Au reste, la défense remettait en cause la valeur des déclarations faites par Michel Fourniret au cours des deux dernières années, compte tenu de l'altération manifeste de ses facultés mentales. Celle-ci avait été constatée par des expertises médicales anciennes qui n'ont toutefois été rendues accessibles à la défense que très récemment. La requête déposée en ce sens par la défense ne sera sans doute jamais examinée", déplorent-ils en conclusion.