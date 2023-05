Le véhicule d'une maire bretonne saboté, une enquête ouverte

Cette procédure fait suite au dépôt d'une plainte contre X, mardi, de la part de l'édile. Elle dénonce "des faits commis à son encontre et pouvant être qualifiés de tentative d’homicide et de menaces de mort réitérées", affirme le magistrat, dans un communiqué. "À l’appui de sa plainte", l'élue de la commune d'environ 1200 habitants expliquait que "la veille, alors qu’elle démarrait son véhicule, elle avait constaté un défaut de freinage et l’absence de résistance au niveau de la pédale de frein". Le garagiste a alors constaté que "les flexibles avaient été coupés à l’aide d’une pince", indique le texte.

Par ailleurs, l'intéressée a assuré avoir "été victime d’un évènement similaire antérieurement, une des roues avant de son véhicule ayant été desserrée". Elle a fait également état de "tensions avec certains de ses administrés" ainsi que de "propos menaçants qui auraient été tenus à son encontre, indirectement, devant des employés".