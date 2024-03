Avait-il un mode opératoire "industrialisé" ? Le "violeur de Tinder" jugé à partir de lundi

À partir de ce lundi, Salim B., 38 ans, est jugé devant la cour criminelle de Paris. Surnommé le "violeur de Tinder", il comparait pour 17 "viols" et "agressions sexuelles" commis sur des jeunes femmes. L’accusé, photographe de profession, conteste les faits qui lui sont reprochés.

Il a toujours gardé la même ligne de défense : pour lui, elles étaient toutes consentantes. À partir de ce lundi et jusqu’au 29 mars, Salim B., 38 ans, surnommé "le violeur de Tinder", comparait pour 17 "viols" et "agressions sexuelles" devant la cour criminelle de Paris.

L’accusé, photographe de mode de profession, est jugé pour avoir, entre 2014 et 2016, contraint des jeunes femmes, dont une mineure au moment des faits, à avoir des relations sexuelles avec lui lors de shootings photo organisés dans son petit appartement du 20ᵉ arrondissement de Paris.

Échanges sur Facebook, Tinder, ou Model Mayhem

Une première plainte avait été déposée à son encontre le 25 avril 2015 par une jeune femme de 22 ans. Aux enquêteurs, celle-ci a expliqué avoir été contactée début 2015 par le photographe via le réseau social spécialisé dans le booking de mannequins et avoir échangé ensuite avec lui sur Facebook.

La séance photo est organisée le 7 janvier 2015 en début de soirée chez Salim B. Immédiatement, ce dernier propose à son modèle d'un jour de l'alcool. Après trois verres de vin, la jeune femme a la tête qui tourne. Selon elle, le professionnel change d’attitude, "parle de sexe", et se retrouve nu face à elle et lui impose des rapports sexuels. La plaignante affirme avoir été alors incapable de bouger. Vers 1h du matin, elle parvient finalement à se rhabiller et à partir. Pour elle, c’est certain, son hôte l’a droguée pour abuser d’elle. Elle dira également avoir tardé à déposer plainte, car elle s’était "sentie coupable" et craignait cet homme.

Une cascade de plaintes a suivi par la suite avec près d'une vingtaine de femmes, sur deux ans environ, qui disent avoir été piégées par cet homme. Toutes les victimes ont relaté un scénario quasi identique : un échange sur Tinder ou Facebook à l’initiative de jeunes femmes attirées par les belles photos du photographe ou à l’initiative du professionnel : quelques échanges, et un rendez-vous qui dérape avec systématiquement de l’alcool, parfois des stupéfiants, et peut-être aussi d’autres substances médicales abrutissantes. Les enquêteurs soupçonnent une "soumission chimique", des traces de drogue ou d'antihistaminiques ayant été retrouvées chez plusieurs d'entre elles, selon l'AFP. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont mis en avant un modus operandi partagé par les 17 plaignantes. Une "forme d'industrialisation" du processus mis en place, avec un "cahier des charges précisément décrit dans plusieurs fichiers Excel" — phrases d'accroche, compliments, propositions et envois "en masse" de sollicitations à de potentielles modèles.

Sous contrôle judiciaire, il récidive

En octobre 2016, Salim B. a été mis en examen des chefs de "viol commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions et placé en détention provisoire. Après plusieurs demandes vaines de remise en liberté, il a été finalement libéré sous contrôle judiciaire en 2019. Mais depuis, le photographe est retourné en prison en juillet 2023 : plusieurs plaignantes avaient alors signalé à la justice son "activité importante" sur les applications de rencontre. Visé par de nouvelles plaintes, il a de nouveau été mis en examen pour viols et agressions sexuelles – cette enquête est toujours en cours. Il est retourné en prison en juillet dernier et c'est donc détenu que l'accusé comparaîtra à son procès.

Entre 200 et 300 femmes rencontrées en 2 ou 3 ans

Et sa version à lui est tout autre que celles des femmes qui l’accusent. Salim B. nie tout viol et reconnait seulement parfois "une mauvaise conduite" à l’égard de certains de ses modèles. Pour lui, si ces femmes "qui se pensaient comme étant ses muses" ont porté plainte contre lui, c’est parce qu’elles se sont senties "utilisées" et parce qu’il "ne répondait plus à leurs messages".

Au cours de son premier interrogatoire de comparution en 2016, il dit ainsi avoir rencontré entre 200 et 300 femmes en deux ou trois ans, et qu’à l’époque, seules quelques-unes l’ont mis en cause. Il admet également "avoir besoin de sexe tous les deux jours" et "changer de partenaires tout le temps". Il concède aussi s’être servi de son statut de photographe pour attirer les jeunes femmes chez lui, mais assure ne jamais avoir prémédité d’avoir des rapports avec elles. Pour lui, si elle acceptait de venir à son domicile, et de prendre un verre, c’est qu’elle savait que le rendez-vous ne se limitait pas à du travail, et qu’il y avait forcément de la séduction. Il conteste formellement toute soumission chimique sur ces jeunes filles.

"Malgré les carences de l’instruction, les investigations menées ont permis de révéler de très nombreux éléments à décharge qui contredisent ces accusations. L’audience sera enfin l’occasion d’en débattre", déclarent pour leur part dans un communiqué Me Irina Kratz et Me Ambroise Vienet-Legué, avocat de la défense, alors que leur client bénéficie, jusqu'à une éventuelle condamnation, de la présomption d'innocence.

Les victimes très "anxieuses"

"Il va nous dire que ses victimes étaient consentantes, commente auprès de TF1info Me Martine Moscovici, qui défend trois d'entre elles. Comme toujours, photos à l’appui sans doute. Il est probable que ses avocats montrent des clichés des shootings pendant lesquelles les jeunes femmes riaient. Mais ça n’est pas parce qu’on rigole pendant un shooting que l’on a envie de se taper le photographe !" Et d'ajouter : "Si certaines ont envoyé des textos après les faits à leur agresseur, c’est parce que comme de très nombreuses victimes dans ce genre de cas, elles ont été dans le déni."

Me Martine Moscovici ne cache pas "l’anxiété" de ses clientes vis-à-vis de ce procès. "Elles vont se retrouver face à leur agresseur des années après les faits et la situation va être compliquée. Certaines ont déjà eu une confrontation au cours de l’instruction avec lui et l’ont très mal vécue. Au cours de celles-ci, il n’a cessé de contester les faits, prenant des notes, avec un air hautain. Il aura sans doute la même conduite à l’audience. Il ment comme un arracheur de dents et ça va continuer", critique l'avocate de trois d'entre elles.