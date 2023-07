Le "violeur de Tinder" mis en examen et placé en détention provisoire après de nouvelles plaintes

Par le passé, l'homme avait déjà été soupçonné de 16 viols et d'une agression sexuelle, commis entre 2014 et 2016, la première plainte remontant à 2015, rappelle le journal. Il avait passé plus de deux ans en détention provisoire et avait été placé en 2019 en liberté sous contrôle judiciaire. Selon le quotidien, il n'a jamais cessé depuis d'écumer des applications de rencontre, en veillant toujours à masquer son visage, en dépit de la médiatisation des accusations portées contre lui. Mais aussi du travail des collectifs féministes qui traquaient ses profils aux différentes identités pour les faire supprimer par les plateformes : Samuel, Abel, Sam, Amir, Sol, Sacha, Darcy, liste Le Monde. Il s'était aussi récemment installé à Marseille, rapporte La Provence.

L'ordonnance de mise en accusation des 17 premières plaintes décrivait le trentenaire comme un prédateur et avait identifié une "forme d’industrialisation" dans le même schéma systématique qu'il déployait pour commettre viols et agressions, souligne aussi Le Monde. L'enquête a notamment révélé qu'il tenait à jour un tableau Excel recensant des phrases types pour séduire des jeunes femmes et les convaincre d'accepter une séance de photo. Au cours de ce rendez-vous, il leur proposait des verres d'alcool, qui auraient en réalité contenu des substances, avant de se montrer violent, de les violer ou les agresser sexuellement.