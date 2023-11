Le violeur multirécidiviste Francis Evrard a changé de nom en vue de sa sortie de prison

En quoi ce changement de nom pourrait-il poser problème ? Me Riglaire regrette par exemple que les contrôles vont être plus longs, et la possibilité pour cet homme de profiter des délais pour peut-être recommencer ses crimes. "Il faudra sans doute plus de temps pour qu'on se rende compte qu'il s'agit bien de la même personne. Les gens ont le droit de savoir que c'est un homme qui a encombré toute sa vie les cours d'assises et qui a fait un nombre incalculable d'enfants victimes et marqué leur vie", déplore l'avocat, qui dénonce "des failles dans une loi trop vite promulguées."