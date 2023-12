Le Youtubeur Papacito en garde à vue après des menaces contre un maire

Papacito a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de la division de lutte contre les crimes de haine. En mai dernier, le youtubeur d'extrême droite a publié une vidéo ciblant le maire de Montjoi, Christian Eurgal.

Sa vidéo YouTube a été prise très au sérieux par les enquêteurs. Papacito a été placé en garde à vue mardi 12 décembre par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et la haine en ligne (OCLCH), d'après le parquet à franceinfo confirmant une information de Libération. Il est reproché à l'influenceur d'extrême droite d'avoir menacé publiquement le maire de Montjoi, dans le Tarn-et-Garonne.

Des menaces pour un conflit de voisinage

Le 11 mai dernier, Papacito s'en est pris directement à Christian Eurgal, édile de Montjoi, alors que l'un de ses amis était en plein conflit de voisinage avec un autre habitant de la commune. Deux vidéos publiées coup sur coup, dans lesquelles le maire est qualifié de "fouine" et qui provoquent alors un déferlement de menaces de mort à son encontre. Ce dernier a finalement été placé sous protection policière et la chaine YouTube de Papacito a été fermée en juin par la plateforme, qui a rappelé que "le harcèlement et la cyberintimidation ne sont pas autorisés".

Le youtubeur, qui n'en est pas à ses premières menaces publiques puisqu'il a déjà simulé l'exécution d'un militant de LFI dans une vidéo, encourt dans cette affaire jusqu'à 7 ans de prison et 45 000 euros d’amende pour "provocation non suivie d'effet à une atteinte volontaire à la vie".