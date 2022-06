Affaire du "dépeceur de Montauban" : peut-on se présenter à une élection après une condamnation pénale ?

Depuis la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, il est prévu que cette peine complémentaire d’inéligibilité soit "obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un crime ou bien de l’un des délits mentionnés dans ce nouveau texte". En clair, sauf décision motivée, un juge pénal est tenu de l'appliquer. Si tous les crimes sont concernés, la liste des délits qui entraînent une inéligibilité est particulièrement fournie. Emmanuel Daoud cite pêle-mêle les "violences les plus graves", les "agressions sexuelles", le "harcèlement sexuel et moral" ou bien encore la "corruption et le trafic d'influence". Une liste loin d'être exhaustive.

Ces règles, en vigueur depuis l'automne 2017, n'étaient pas en vigueur lors de la condamnation de Germain Gaiffe. Elles ne s'appliquent pas pour lui en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi, et n'auraient de toute façon pas empêché sa candidature puisque l'intéressé a été condamné voilà plus de dix ans. Il faut par ailleurs noter que la justice, lorsqu'elle l'avait condamné, n'avait pas prononcé à son encontre de privation des droits civiques.

En résumé, rien ne s'oppose donc à ce que le quinquagénaire, sorti de prison depuis l'an passé, se présente aux élections législatives ou prétende à tout autre mandant. En revanche, des peines d'inéligibilité complémentaires sont désormais prévues de manière obligatoire dès lors qu'une condamnation définitive est prononcée pour un crime ou pour certains délits. Le caractère temporaire d'une telle privation des droits civiques doit être gardé en mémoire, puisqu'elle ne peut dépasser 5 à 10 ans en fonction de l'objet de la condamnation.