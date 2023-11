Les avocats de Cédric Jubillar font appel de son renvoi aux assises

Les avocats de Cédric Jubillar ont annoncé qu'ils allaient faire appel de son renvoi devant la cour d'assises du Tarn. Les juges avaient signé mardi l'ordonnance de mise en accusation. Cédric Jubillar pourrait être jugé fin 2024 ou début 2025 pour le meurtre de son épouse en 2020.

Les avocats de Cédric Jubillar ont annoncé ce mercredi leur intention de faire appel de son renvoi devant la cour d'assises du Tarn. Mardi, les juges en charge du dossier avaient signé l'ordonnance de mise en accusation de Cédric Jubillar pour le meurtre de sa femme Delphine en 2020. Le procès se tiendrait ainsi devant la cour d'assises du Tarn à Albi, fin 2024 ou début 2025.

"On a pris le soin de lire cette ordonnance de mise en accusation et nous avons décidé bien évidemment d'en relever appel, considérant que notre client est innocent. Nous exploiterons tous les recours à notre disposition pour démontrer la vacuité de ce dossier", a déclaré à l'AFP Alexandre Martin, l'un des trois avocats.

Cédric Jubillar continue de clamer son innocence

Lui et ses deux collègues tiendront une conférence de presse vendredi à Toulouse. "On veut s'exprimer dans le détail sur l'ordonnance. Relever appel est une démarche logique, car, depuis le début, notre client clame son innocence et le dossier est vide", a indiqué Me Martin.

La défense de Cédric Jubillar avait dix jours pour faire appel de l'ordonnance de mise en accusation. C'est désormais aux magistrats de la chambre de l'instruction de se prononcer, dans un délai d'un mois.

Cédric Jubillar est en détention depuis juin 2021, mis en examen pour meurtre aggravé. Il continue de nier toute responsabilité dans la disparition de Delphine Jubillar dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, dont le corps n'a pas été retrouvé.