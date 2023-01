Les chevaux de laboratoire finissaient dans les assiettes : 25 prévenus jugés à Marseille

Lors des transactions suivantes, la mention "équidés définitivement retirés de l’abattage pour la consommation humaine" était supprimée des documents d’identification et des fiches de traitement médicamenteux des chevaux. Puis, ils étaient revendus, abattus, pour finir dans les rayons des boucheries. Sur les 185 chevaux réformés de Sanofi dont les enquêteurs ont retrouvé la trace, 80 avaient été cédés à Patrick Rochette, 300 à 800 euros par tête. Ce chevillard négociait 200 chevaux par mois et importait et exportait depuis ou vers l'Espagne, l'Italie et la Pologne.

Selon les enquêteurs, les animaux de Sanofi-Pasteur présentaient de volumineux ganglions et kystes au niveau de l’encolure, en raison des injections répétées. Des stigmates que les spécialistes de l'abattoir ne pouvaient pas ne pas voir. Une expertise a cependant démontré une "absence significative de risque toxicologique" pour les consommateurs de cette viande, même crue.