Les collèges et les lycées face à la multiplication des alertes à la bombe et menaces d'attentats

Au cours des dernières 72 heures, une trentaine d'établissements scolaires ont dû être évacués. Ce mercredi matin, huit établissements de l'agglomération rouennaise ont été destinataires de mails de menaces d'attentat ou d'alertes à la bombe. Certains avaient déjà été visés lundi et mardi. La Seine-Maritime, la Seine-Saint-Denis, les Hautes-Pyrénées et les Yvelines ont connu le même sort. La semaine dernière, c'est la Gironde qui avait notamment été touchée avec huit collèges et lycées évacués en quelques jours.

"Les mauvaises blagues de petits plaisantins qui voudraient faire annuler une épreuve ou manquer un cours sont désormais plus rares. Aujourd'hui, l'objectif est clair : semer la panique, voire la terreur et obtenir l'évacuation immédiate des établissements avec des messages s'inspirant souvent de l'islam radical", prévient le commissaire Christophe Durand de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), interrogé par TF1info.