Les Dalton et Lacrim bloquent une autoroute pour tourner un clip de rap

Ni accident, ni manifestation, ni retour de week-end massif. Dimanche, l'autoroute A43 a été bloquée une partie de l'après-midi à hauteur de Bron, commune de l'agglomération lyonnaise, dans le Rhône en raison d'un tournage réalisé sans aucune autorisation.

Devant la caméra, le rappeur Lacrim et le leader du collectif Les Dalton, Mehdi Fiad, alias Many GT. Les véhicules des rappeurs, deux-roues et quads, ne sont pas passés inaperçus sur le bitume. Le tournage s'est réalisé sous les yeux des automobilistes qui n'ont rien pu faire d'autre que de constater la scène en attendant la fin de la captation d'images.