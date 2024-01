Les féminicides en baisse de 20% en 2023, annonce Éric Dupond-Moretti

Dans un entretien au "Figaro", Éric Dupond-Moretti révèle que le nombre de féminicides en France a baissé de 20% en un an. En 2023, 94 femmes ont été tuées par leur conjoint, contre 118 en 2022. Un chiffre est encore très important, concède toutefois le garde des sceaux.

Il le reconnaît, les chiffres, s'ils sont en voie d'amélioration, sont toujours "très loin d'être satisfaisants". Dans un entretien au Figaro ce mardi 2 janvier, Éric Dupond-Moretti annonce que le nombre de femmes tuées par leur conjoint en 2023 est en baisse de 20% par rapport à l'année précédente.

Ainsi, en 2023, 94 féminicides ont été enregistrés sur le sol français contre 118 en 2022. "Nous savons que lutter contre ce fléau prend du temps (...) Mais l’engagement de la justice française pour endiguer les féminicides porte tout de même ses premiers fruits", commente le garde Des Sceaux qui vient, par un décret et une circulaire en novembre dernier, de généraliser à toutes les juridictions la création de pôles spécialisés pour lutter contre les violences intrafamiliales au 1er janvier.

Plusieurs dispositifs mis en place

En février dernier, le Parlement avait également adopté un texte instaurant une aide financière d'urgence afin de permettre aux victimes de quitter leur domicile pour se mettre à l'abri. Cette aide financière d'urgence vient compléter une série de mesures mises en place ces dernières années comme le développement du téléphone "grave danger" ou l'utilisation du bracelet anti-rapprochement pour tenir à distance conjoints ou ex-conjoints violents.

"Après l’extension des téléphones grave danger et des bracelets antirapprochement (BAR), on peut espérer que notre lutte sera encore plus efficace", explique le ministre dans les colonnes du quotidien. Jusqu’à aujourd’hui, 1850 victimes ont

bénéficié de cette protection depuis sa création et plus de 1000 BAR sont actuellement actifs sur tout le territoire national.

Cependant, des ratés ont fait douter de leur réelle efficacité. Ainsi, en 2022, sur les 118 féminicides, 37 femmes avaient déjà subi des violences par leur conjoint ou ex-conjoint avant leur décès, 24 d'entre elles avaient signalé les faits aux forces de l'ordre dont 16 avaient déposé plainte et l'une des victimes disposait d'un téléphone grave danger.