Les forces de l'ordre sont-elles la profession "la plus sanctionnée de tous les fonctionnaires" ?

C'est vrai, à en croire les derniers chiffres du ministère de la Fonction publique. Selon le dernier rapport à ce sujet, en 2021, 3520 agents de la fonction publique de l'État ont été sanctionnés. Or, la même année, 2162 sanctions visaient des policiers, précise le dernier bilan l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). 60% des actions contre des fonctionnaires concernaient donc des policiers. Dans la majorité, ces enquêtes portaient sur "l'usage excessif de la force" par les policiers (47% des cas en 2021). Dans le détail, près de la moitié d'entre elles ont conduit à des avertissements et seuls 173 étaient des sanctions de niveau 3 et 4 qui peuvent mener à une exclusion, temporaire ou définitive.