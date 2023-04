"Les gens des Contamines ont mal dormi" : vive émotion en Haute-Savoie après l'avalanche qui a fait six morts

Au total, 15 personnes étaient présentes sur le glacier au moment de l'avalanche. Parmi les personnes décédées, deux étaient des guides de la compagnie de Saint-Gervais. "On est un peu sidérés ce matin, surtout qu'une des personnes restées dessous est un gamin des 'Conta' que tout le monde a connu ici", explique un habitant dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. "On est tous attristés, on connaissait les parents, on connaissait tout le monde...", témoigne une autre quand une troisième affirme : "Cette nuit, les gens des Contamines ont mal dormi, parce qu'on pense tout le temps à eux et c'est dur, c'est très dur..."