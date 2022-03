Les harceleurs de rue peuvent-ils figurer au fichier des délinquants sexuels, comme le souhaite Marine Le Pen ?

Dans ce contexte, transformer ces comportements en des délits relève de l’impossible, d’après la juriste. En effet - et Marine Le Pen en tant qu’ancienne avocate l’a bien compris - pour que les auteurs d’outrage sexiste se voient intégrés au fichier des délinquants sexuels, ils devront nécessairement avoir commis un délit. Aujourd’hui, le Fijais (fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes) "recense les personnes majeures ou mineures condamnées pour certaines infractions", selon les termes de l’administration française.

En matière d’infractions sexuelles, ce fichier inscrit seulement les crimes et délits punis de plus de cinq ans : les viols et les agressions sexuelles, voire les harcèlements sexuels aggravés. Il est assorti d’obligations, comme celle de déclarer son domicile tous les ans, qui sont punies "d’un maximum de 2 ans de prison et de 30.000 € d'amende" si elles ne sont pas respectées. Pour que les "harceleurs de rue" se retrouvent dans ce fichier, "il faudrait faire passer l’outrage sexiste, puni d’une amende de quelques centaines d’euros, à un délit qui serait puni de plus de cinq ans d’emprisonnement. Ce serait disproportionné", élude Audrey Darsonville.