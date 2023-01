Les laboratoires Urgo condamnés pour infraction à la loi "anti-cadeaux"

Le parquet de Dijon a indiqué dans un communiqué de presse que les investigations ont permis de découvrir "l'existence d'un système consistant in fine en la remise d'objets de valeur ou de loisirs à certains pharmaciens, en contrepartie de l'abandon de remises commerciales pouvant être consenties à leurs officines". Au terme d’une enquête préliminaire entamée en juin 2021, des pratiques commerciales irrégulières, réalisées entre 2015 et 2021, avaient été observées dans l’activité Healthcare des laboratoires Urgo, situés à Dijon.

Selon le parquet, la mise en place de ce système de cadeaux a "permis aux laboratoires de fidéliser une clientèle avec des marges commerciales plus conséquentes et aux professionnels de santé d'obtenir des avantages personnels". Des cadeaux dont la valeur totale grimperait à "plus de 55 millions d'euros sur l’ensemble du territoire" entre 2015 et 2021, selon un communiqué de la Direction du ministère de l'Economie chargée de la répression des fraudes.