Les noyades moins nombreuses mais plus souvent mortelles cet été

Santé publique France souligne en effet que c'est sur la deuxième moitié du mois de juillet que la différence a été la plus significative : on y a recensé 41% de noyades en moins que sur la même période deux ans plus tôt. Les températures plus basses que la moyenne et les fortes précipitations qui ont concerné toute la France, à l'exception du pourtour méditerranéen et de la Corse, n'étaient pas favorables à la baignade. En juin, même si les températures ont été 2,5°C au-dessus des moyennes, "les conditions climatiques (températures, pluviométrie et ensoleillement) ont été globalement moins favorables à la baignade dans la moitié sur de l'Hexagone", rapporte l'agence nationale.