Les numéros d'urgence fortement perturbés en France, Orange annonce un retour à la normale

Les deux numéros principalement concernés sont le 112 et le 18. Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs ajouté que le 17 continuait de fonctionner et était en capacité de rebasculer les appels vers les pompiers ou le Samu. Par ailleurs, au niveau départemental, plusieurs préfectures ont mis à disposition un numéro dédié. C'est le cas en Loire-Atlantique par exemple qui invitait les personnes concernées à composer le "02.40.64.59.44.". Dans le Var, le SDIS conseillait également aux usagers de se rapprocher "du centre de secours le plus proche".