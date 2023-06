Les règlements de comptes entre délinquants en forte hausse depuis janvier

L'usage des armes à feu se banalise parmi les délinquants. C'est ce qui ressort des chiffres du ministère de l'Intérieur dévoilés par RTL ce mercredi, et que TF1-LCI est en mesure de confirmer : les meurtres et tentatives de meurtres entre malfaiteurs ont augmenté de 60% entre janvier et juin 2023.

En outre, les règlements de compte entre groupes criminels ont, eux, augmenté de 30% sur la période. Cette dernière catégorie englobe les actes avec préméditation, que ce soit les assassinats ou les tentatives d'assassinats entre voyous. Selon nos informations, le taux d'élucidation pour l'ensemble de ces faits était de 45% en 2022.