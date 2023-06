Les saisies d'armes bondissent en France

Gros coup de filet en 2022 sur les armes. Les forces de l'ordre ont mis la main sur 8027 armes, contre 7330 en 2021 : les saisies d'armes ont ainsi bondi de 9,5% en France par rapport à l'année précédente, a indiqué l'Office central de lutte contre la criminalité organisée (OCLCO) à franceinfo. D'ordinaire, ce chiffre se stabilise en général autour de 6000 à 7000 armes par an.

Prudence toutefois sur l'interprétation de ces chiffres : ils ne signifient pas nécessairement que la France compte davantage d'armes qu'avant. "Cette augmentation du nombre de saisies n'indique pas forcément qu'il y a plus d'armes sur le territoire mais en tout cas, que les services de police et de gendarmerie s'attachent plus à les découvrir", grâce à "un travail mené par l'ensemble des forces de sécurité intérieure, la police judiciaire et la sécurité publique", relève auprès de franceinfo Yann Sourisseau, le chef de l'OCLCO.