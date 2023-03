Les saisies de drogue en France ont atteint un niveau "historique" en 2022

Face à ces chiffres, le ministre de l'Intérieur s'est engagé à multiplier par trois, d'ici la fin de l'année, les effectifs de l'antenne de l'Office antistupéfiants (Ofast) du Havre (Seine-Maritime), qui est la principale porte d'entrée de la drogue dans l'Hexagone, via les quelque 3 millions de conteneurs qui y transitent chaque année. À l'instar de la politique "100% contrôles" mise en place à l'aéroport de Cayenne en Guyane, d'où partent les "mules" transportant la cocaïne, des contrôles renforcés seront menés également à l'arrivée des vols à Paris, a déclaré Gérald Darmanin, et un scanner "in corpore" sera installé à l'aéroport d'Orly.