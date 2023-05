Les syndicats de police reçus à l'Élysée le 12 mai pour réclamer "la fin de l'impunité" des casseurs

Ils ont ensuite expliqué tenter "d'endiguer une violence exponentielle dirigée à l’encontre des citoyens, des biens et des institutions mais surtout à leur encontre". Et d'interroger : "Jusqu’où iront cette violence et ces tentatives de meurtre que subissent en permanence nos collègues en essayant d’effectuer leur travail ?! Faut-il attendre qu’un des nôtres soit tué par l’un de ces criminels ?".

Les syndicats ont demandé au président "de signer la fin de l'impunité", alors que "déjà des milliers" de policiers ont été blessés. "Aujourd’hui, nos collègues prennent feu et demain certains mourront sans un signal fort de l’exécutif", ont-ils encore déploré, rappelant le cas du policier qui a pris feu en raison du jet d'un cocktail Molotov lors de la manifestation parisienne du 1er mai contre la réforme des retraites.