Les taxis parisiens transportant des touristes sont-ils pris pour cible par des braqueurs ?

Maintenant, que disent les chiffres ? Y a-t-il une recrudescence des vols à l’arraché sur l’autoroute, comme l’insinuent ces vidéos ? Pas selon la préfecture de police, qui assure à TF1info que les vols à la portière sont même en "décroissance" depuis plus d'un an. "30% de faits en moins ont été constatés en 2022, comparé à 2021 sur l’agglomération. Cette baisse atteint même -38,4% en Seine-Saint-Denis. Sur le premier semestre de l’année 2023, on enregistre une baisse de -34,2% des faits dans l’agglomération (148 faits contre 225 au 1er semestre 2022), cette baisse est de -33% en Seine-Saint-Denis", détaille la préfecture. Des "résultats significatifs", attribués à une mobilisation particulière des forces de l’ordre sur le sujet et qui comprend des "patrouilles régulières", des "survols par hélicoptère du secteur A1", mais aussi des "caméras de vidéo protection" en appui.