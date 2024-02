Les violences sexuelles hausse de 7% en France

En 2023, 444.700 victimes de violences physiques ont été recensés en France, selon les chiffres publiés par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Plus de la moitié sont des victimes de violences intrafamiliales. Les violences sexuelles sont aussi à la hausse.

Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. Jeudi 29 février, le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) révèle qu'en 2023, 444.700 personnes au moins ont été victimes de violences physiques. Ce chiffre, qui ne prend en compte que les personnes qui se sont présentées aux forces de l'ordre, représente une augmentation de 7% par rapport à 2022. Selon la publication, plus de la moitié des personnes sont victimes de violences intrafamiliales. Par ailleurs, les services de sécurité ont enregistré 114.100 victimes de violences sexuelles. Il s'agit là aussi d'une hausse de 7% par rapport à 2022.

De nombreux mineurs parmi les victimes

Toujours selon le SSMSI, 96.700 des 444.700 victimes de violences physiques sont mineures. Pour les violences sexuelles, ce chiffre s'élève à 65.300 pour 114.100 plaignants recensés. "Plus de la moitié de ces violences physiques ont été commises dans le cadre intrafamilial (conjugal ou non), que les victimes soient majeures ou mineures (respectivement 53% et 54% des victimes). Cette part est beaucoup plus faible pour les violences sexuelles dont la majorité a lieu en dehors du cadre familial (77% des victimes majeures et 70% des victimes mineures)", détaille le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure.

Les victimes de violences physiques sont le plus souvent des hommes lorsqu'elles ont été commises en dehors de la sphère familiale (69%) et des femmes dans la sphère familiale (75%). Les victimes de violences sexuelles sont toujours très majoritairement des femmes, quel que soit le contexte et l'âge des victimes (85%).