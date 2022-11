Les vols de carburant explosent en Île-de-France

Face à la hausse des prix du gazole et de l’essence, le nombre de vols de carburant a explosé depuis le 1er janvier 2022 et plus particulièrement lors de ces dernières semaines avec les grèves dans les raffineries et le faible approvisionnement dans les stations-service. À quelques jours de la fin du coup du pouce du gouvernement sur le prix du litre de carburant (30c par litre), la tendance ne devrait pas s'améliorer.

162 faits de vol de carburant sur des véhicules légers ou des deux roues ont été recensés cette année, contre 65 faits sur la même période en 2021 (du 1er janvier 2021 et 31 octobre 2021) a appris TF1info auprès de la préfecture de police de Paris, confirmant une information du Parisien.