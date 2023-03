Leslie et Kevin : après la découverte de deux corps, la question du mobile reste floue

Pièce par pièce, le puzzle se reconstitue. Après trois mois d'investigations techniques et scientifiques tous azimuts, les gendarmes et les juges pourraient enfin décrypter le scénario de la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, dont l'issue macabre semble ne plus faire de doute. La trace de ces deux vingtenaires s'était perdue sur la commune de Prahecq, dans les Deux-Sèvres, dans la nuit du 25 au 26 novembre. Le corps d'un homme et d'une femme ont été découverts vendredi soir, puis samedi matin, à deux endroits distincts en Charente-Maritime, à une cinquantaine de kilomètres du lieu de leur disparition. L'autopsie doit confirmer leur identité, mais cette double découverte éteint presque totalement les derniers espoirs de retrouver le couple vivant.

L'enquête s'est brutalement accélérée ces derniers jours avec les auditions de trois suspects, tous âgés d'à peine plus de vingt ans, qui ont été placés en détention provisoire. Nathan B. et Enzo C. ont été mis en examen pour "assassinats" et "enlèvement et séquestration", tandis que contre Tom T., le chef d'assassinat n'a pas été retenu. C'est près du domicile des parents de Nathan B., dans la commune de Puyvarault, que des affaires appartenant au couple avaient été retrouvées dans un conteneur de recyclage de vêtements. C'est aussi au niveau de ce village que le premier corps a été découvert.