L'étudiant Erasmus porté disparu depuis vendredi dernier serait en... Islande

Lundi, l'université de Lille a lancé un avis de recherche qui signalait la disparition inquiétante, depuis vendredi 15 décembre, d'un Espagnol de 20 ans, étudiant Erasmus à Lille (Nord). Le parquet de Lille indique ce mercredi que le jeune homme a été localisé.

Grosse frayeur pour sa famille et pour ses proches. Lundi 18 décembre, l'Université de Lille avait alerté sur les réseaux sociaux de la disparition inquiétante de l'un de ses étudiants, Leul Alba B. La disparition de ce jeune homme âgé de 20 ans, de nationalité espagnole et étudiant Erasmus à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales (FSJPS) avait été signalée à la police et à l'établissement après que ce dernier n'avait pas rejoint des amis à une soirée, le vendredi précédent.

Moins de 48 heures après cet avis de recherche, le parquet de Lille révèle que l'étudiant aurait été localisé.

Les investigations se poursuivent

"Une enquête en disparition inquiétante avait été ouverte. Les premiers résultats des réquisitions effectuées nous orientaient sur un voyage en bus à destination des Pays-Bas", indique le parquet à TF1info ce mercredi. "De nouveaux éléments nous sont parvenus ce matin. L’intéressé aurait contacté ses parents par téléphone et serait en Islande. Les investigations se poursuivent pour fiabiliser ces informations", précise-t-il.

L'université de Lille n'a pas attendu cette "fiabilisation". Sur Twitter ce jour, elle se réjouit "que l’étudiant ait été retrouvé sain et sauf mardi en soirée". "Toutes nos pensées vont à l'étudiant et à ses parents qui sont actuellement auprès de lui", écrit-elle aussi.