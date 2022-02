Leur placement sous bracelet électronique révoqué, Patrick et Isabelle Balkany vont être incarcérés

Isabelle et Patrick Balkany bientôt de retour en prison. La cour d'appel de Rouen a révoqué jeudi le placement sous bracelet électronique du couple, un aménagement de peine consenti en mars 2020 après sa condamnation pour fraude fiscale, selon une information confirmée à TF1 et LCI. La conséquence de cette décision à effet immédiat est que les époux Balkany seront incarcérés, a précisé la source au service police-justice de TF1 et LCI.

Condamné à trois ans de prison, Patrick Balkany avait passé plusieurs semaines en prison avant de bénéficier de cette mesure d'aménagement de peine. Isabelle Balkany avait jusqu'ici échappé à la case prison.