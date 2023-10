Liban : un juge ordonne l'expulsion de Carlos Ghosn de sa résidence à Beyrouth

La luxueuse demeure située dans un secteur huppé du quartier d'Achrafieh a une valeur estimée à 19 millions de dollars et est enregistrée au nom de la société libanaise Phoinos, a précisé le responsable judiciaire. Phoinos avait a la procédure légale en 2019 et accuse Carlos Ghosn de "violation de propriété privée et de résidence dans la propriété sans base légale", a-t-il ajouté.

Selon le document du tribunal, Carlos Ghosn affirme, lui, que la société est affiliée à Nissan, que "la propriété avait été achetée (...) pour sa résidence, et qu'il existait un accord signé avec Nissan lui accordant le droit d'y habiter".