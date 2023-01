Gironde : une femme morte depuis au moins trois ans retrouvée dans son appartement

Pas une personne ne semble s'être inquiété de ne plus la voir. Pire, ses loyers étaient encore prélevés depuis son décès."Des courriers dans la boîte aux lettres remontent à 2019. Cela m'a attristé et m'a interpellé, surtout un 31 décembre. C'est tragique et cela en dit long sur l'état de notre société", a déclaré au média Philippe Buisson, maire de Libourne.

Des prélèvements et une autopsie ont été pratiqués sur le corps afin de déterminer les causes et la date exacte du décès. Les résultats sont attendus. "Le corps semble être celui de la personne locataire du logement qui avait 74 ans et était suivie médicalement en raison d'une maladie", a fait savoir Guilhem Marois, commandant de la compagnie de Libourne.