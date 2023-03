Lille : deux enquêtes ouvertes après la mort d'un élève pendant une épreuve du bac

Sa maladie était connue mais l'événement survenu mardi dernier dans une salle de classe était totalement imprévisible. Mardi 21 mars, Nadir, 19 ans, passait comme des milliers d'autres élèves dans l'Hexagone une épreuve de spécialité du baccalauréat au lycée Gaston-Berger à Lille (Nord) où il était scolarisé en classe de terminale STMG (série sciences et technologies du management et de la gestion).

Alors qu'il composant sur de l'économie dans l'après-midi, il s'est effondré sur le sol, sous les yeux de ses camarades et des surveillants. Atteint de problèmes au niveau du cœur, il a d'abord été placé en position latérale de sécurité avant d'être pris en charge par les secours et conduit au Centre Hospitalier de Lille où son décès a été constaté peu après.

"Une enquête a été diligentée par la procureure de Lille sur le fondement de l'article 74 du code de procédure pénale en recherche des causes de la mort de l'étudiant décédé le mardi 21 mars des suites d'un malaise cardiaque lors des épreuves du bac au lycée Gaston Berger afin de circonscrire très exactement les causes et circonstances du décès", a indiqué ce jeudi matin le parquet de Lille à TF1info.