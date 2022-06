Lille : la ville porte plainte après la découverte de tags antisémites et pro-russes dans un stade

La Ville de Lille (Nord) va porter plainte. C'est ce qu'a annoncé la maire Martine Aubry, suite à la découverte de plusieurs tags "pro-nazis et pro-Russie" dont plusieurs croix-gammées, dans l'enceinte du stade Jean Baratte de Lille Fives où était organisé un tournoi de football en faveur de l'Ukraine par l'association solidarité internationale. Sur certains de ces tags, il est également possible de lire "No Ukraine" dans des photos diffusées sur le site Internet de France 3.