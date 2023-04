Mort d'un lycéen lors d'une épreuve du bac : le père porte plainte pour "non assistance à personne en danger"

Le drame avait déclenché la consternation à Lille. Le père de Nadir, lycéen atteint d'une pathologie cardiaque et décédé le 21 mars à la suite d'un malaise pendant une épreuve du baccalauréat, a déposé plainte contre l'établissement scolaire et des surveillants pour "non-assistance à personne en danger", a-t-il indiqué jeudi, avec son avocat. "Pour la mémoire de mon fils, je dois faire quelque chose", avait déjà déclaré Tidjani Bekaddour-Benatia à TF1info fin mars, en annonçant sa volonté de porter plainte.

Il "a déposé lui-même cette plainte, le 8 avril au commissariat central de Lille", a indiqué ce jeudi à l'AFP son avocat, Me Farid Maachi, confirmant une information de la Voix du Nord. Il a "fait valoir des faits de non-assistance à personne en danger", et "dirigé la plainte contre l'établissement scolaire Gaston Berger, et l'ensemble des personnes adultes" qui surveillaient l'épreuve, a-t-il précisé.