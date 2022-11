Lille : pourquoi les immeubles se sont-ils effondrés ?

Un mur de brique qui menace de céder et une paroi totalement gondolée. Quelques heures avant l'effondrement de deux immeubles à Lille, des photos, postées sur les réseaux sociaux, montrent l'état de dégradation de l'un des bâtiments. À 9h15 ce samedi 12 novembre, deux immeubles se sont effondrés en plein centre-ville, rue Pierre Mauroy. "Le 44 [de la rue] a entraîné le 42", a annoncé la maire de Lille Martine Aubry. Le mur porteur entre les deux immeubles semble en effet avoir céder.

Les photos de l'immeuble du 44, rue Pierre Mauroy, montrent une façade en mauvais état. De quoi expliquer l'effondrement ? Pour Patrick Coulombel, co-fondateur de la fondation "Architectes de l'urgence", c'est une possibilité. "On a clairement un problème d'entretien sur le bâtiment. On a des traces de défauts d'entretien, et notamment des problèmes relatifs d'infiltration, plus de la fissuration qui apparaît sur la façade", explique-t-il au micro du 20H de TF1.